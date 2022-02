மாவட்ட செய்திகள்

2 ம் கட்ட மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யும் பணி கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் ஸ்ரீதர் தலைமையில் நடைபெற்றது + "||" + Assignment of Phase 2 Electronic Voting Machines The counterfeiting took place under the leadership of Collector Sridhar

2 ம் கட்ட மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யும் பணி கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் ஸ்ரீதர் தலைமையில் நடைபெற்றது