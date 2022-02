மாவட்ட செய்திகள்

வைத்தீஸ்வரன்கோவில் பேரூராட்சியில் 50 பேர் களத்தில் உள்ளனர் + "||" + In the municipality of Vaitheeswaranko 50 people are on the field

வைத்தீஸ்வரன்கோவில் பேரூராட்சியில் 50 பேர் களத்தில் உள்ளனர்