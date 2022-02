மாவட்ட செய்திகள்

பர்தா அணியும் விவகாரத்தில் ஐகோர்ட்டு உத்தரவை அரசு ஏற்கும் - பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி + "||" + The government will accept the iCourt order

பர்தா அணியும் விவகாரத்தில் ஐகோர்ட்டு உத்தரவை அரசு ஏற்கும் - பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி