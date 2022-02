மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் 16-ந் தேதி தி.மு.க. வேட்பாளர்களை ஆதரித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்.எல்.ஏ. பிரசாரம் + "||" + DMK in Salem on the 16th. Udayanidhi Stalin MLA in support of the candidates. Propaganda

சேலத்தில் 16-ந் தேதி தி.மு.க. வேட்பாளர்களை ஆதரித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்.எல்.ஏ. பிரசாரம்