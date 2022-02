மாவட்ட செய்திகள்

சோளிங்கரில் வாக்கு எண்ணும் மையம் அமைக்கக்கோரி நகராட்சி வேட்பாளர்கள் சாலை மறியல் + "||" + Road blockade to set up a counting center in Cholingar

சோளிங்கரில் வாக்கு எண்ணும் மையம் அமைக்கக்கோரி நகராட்சி வேட்பாளர்கள் சாலை மறியல்