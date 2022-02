மாவட்ட செய்திகள்

வேடசந்தூர் அருகே ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த 32 ஏக்கர் கோவில் நிலம் மீட்பு இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி + "||" + Near Vedasandur Recovery of 32 acres of occupied temple land Hindu Temple Department officials take action

வேடசந்தூர் அருகே ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த 32 ஏக்கர் கோவில் நிலம் மீட்பு இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி