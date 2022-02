மாவட்ட செய்திகள்

வத்தலக்குண்டு அருகே அண்ணன், அண்ணியை அரிவாளால் வெட்டிய வாலிபர் கைது + "||" + Near Vattalakundu Brother arrested for cutting brother-in-law with a scythe

