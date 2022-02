மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க.வின் மோசமான ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க மக்கள் தயார் திண்டுக்கல்லில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேச்சு + "||" + The people are ready to put an end to the DMK bad rule O Panneerselvam speech at Dindigul

தி.மு.க.வின் மோசமான ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க மக்கள் தயார் திண்டுக்கல்லில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேச்சு