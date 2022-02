மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் எந்த கட்சிக்கும் சாதகமாக செயல்படக் கூடாது. தேர்தல் பொது பார்வையாளர் அறிவுரை + "||" + Polling officials should not act in favor of any party

