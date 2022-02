மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க., கூட்டணி வேட்பாளர்களை அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற செய்ய வேண்டும் + "||" + DMK should make the coalition candidates win by a large margin of votes

தி.மு.க., கூட்டணி வேட்பாளர்களை அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற செய்ய வேண்டும்