மாவட்ட செய்திகள்

ஹெலிகாப்டரில் இருந்து வெடிகுண்டு போட்டாலும் கொள்கை நிலைப்பாட்டில் மாற மாட்டோம். பா.ஜ.க. மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பேச்சு + "||" + We will not change the policy position even if the bomb is dropped

ஹெலிகாப்டரில் இருந்து வெடிகுண்டு போட்டாலும் கொள்கை நிலைப்பாட்டில் மாற மாட்டோம். பா.ஜ.க. மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பேச்சு