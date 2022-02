மாவட்ட செய்திகள்

‘ஹிஜாப்’ விவகாரத்தில் பெண்களை பா.ஜனதா அவமதிக்கிறது நெல்லை தேர்தல் பிரசாரத்தில் கனிமொழி எம்.பி. பேச்சு + "||" + In the case of hijab BJP insults women Kanimozhi MP in Nellai election campaign Speech

‘ஹிஜாப்’ விவகாரத்தில் பெண்களை பா.ஜனதா அவமதிக்கிறது நெல்லை தேர்தல் பிரசாரத்தில் கனிமொழி எம்.பி. பேச்சு