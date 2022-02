மாவட்ட செய்திகள்

சிவகிரி அருகே கோவில் திருப்பணி:கன்னிமார் சிலைகள் வைக்கும் இடத்தில் நாகப்பாம்பு வந்தது;பக்தர்கள் பரவசம் + "||" + Cobra in the place where the statues of virgins are kept

