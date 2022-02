மாவட்ட செய்திகள்

ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் சம்பா நெற்பயிர்கள் அடியோடு சாய்ந்தன + "||" + Thousands of acres of samba paddy fields were uprooted

ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் சம்பா நெற்பயிர்கள் அடியோடு சாய்ந்தன