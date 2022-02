மாவட்ட செய்திகள்

என்ஜினீயரிங்கில் சேர்ந்துவிட்டு விலகி மருத்துவ படிப்புக்கு சென்ற மாணவர்களுக்கு அபராதம் ரத்து - மந்திரி அஸ்வத் நாராயண் அறிவிப்பு + "||" + Penalty canceled for students who went to medical school

என்ஜினீயரிங்கில் சேர்ந்துவிட்டு விலகி மருத்துவ படிப்புக்கு சென்ற மாணவர்களுக்கு அபராதம் ரத்து - மந்திரி அஸ்வத் நாராயண் அறிவிப்பு