அமைதியான முறையில் தேர்தல் நடைபெற பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை பலப்படுத்த வேண்டும் + "||" + Security arrangements must be strengthened for the election to take place peacefully

