மாவட்ட செய்திகள்

வார்டு உறுப்பினர் பதவியை கைப்பற்ற முட்டி மோதும் வேட்பாளர்கள் + "||" + Candidates vying for the post of ward member

வார்டு உறுப்பினர் பதவியை கைப்பற்ற முட்டி மோதும் வேட்பாளர்கள்