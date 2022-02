மாவட்ட செய்திகள்

கொத்தடிமை தொழிலாளர்களை பாதுகாப்பதில் காவல்துறை முக்கியபங்கு வகிக்கிறது. வேலூர் சரக டி.ஐ.ஜி. பேச்சு

The police play an important role in protecting bonded workers

