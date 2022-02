வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் சின்னம் பொருத்தும் பணி தீவிரம். 1,6732 பேர் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடுகின்றனர்.

மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் சின்னம் பொருத்தும் பணி தீவிரம். 1,6732 பேர் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடுகின்றனர். + "||" + Intensity of work to match the logo on the voting machines

வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் சின்னம் பொருத்தும் பணி தீவிரம். 1,6732 பேர் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடுகின்றனர்.