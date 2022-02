மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் புதிதாக எத்தனால் கொள்கை உருவாக்கப்படும் - பசவராஜ் பொம்மை தகவல் + "||" + A new ethanol policy will be developed in Karnataka

கர்நாடகத்தில் புதிதாக எத்தனால் கொள்கை உருவாக்கப்படும் - பசவராஜ் பொம்மை தகவல்