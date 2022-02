மாவட்ட செய்திகள்

மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகே பாக்கம் முத்துமாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் + "||" + Near the bamboo hut Bagkam Muthumariamman Temple Kumbabhishekam Darshan of a large number of devotees

மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகே பாக்கம் முத்துமாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் திரளான பக்தர்கள் தரிசனம்