காதலர் தினத்தையொட்டி சுற்றுலா இடம், பூங்காக்களில் குவிந்த காதலர்கள் பூங்கொத்து கொடுத்து அன்பை பரிமாறிக்கொண்டனர்

மாவட்ட செய்திகள்

காதலர் தினத்தையொட்டி சுற்றுலா இடம், பூங்காக்களில் குவிந்த காதலர்கள் பூங்கொத்து கொடுத்து அன்பை பரிமாறிக்கொண்டனர் + "||" + On the eve of Valentines Day Tourist place lovers gathered in parks They exchanged love by giving a bouquet

காதலர் தினத்தையொட்டி சுற்றுலா இடம், பூங்காக்களில் குவிந்த காதலர்கள் பூங்கொத்து கொடுத்து அன்பை பரிமாறிக்கொண்டனர்