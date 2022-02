மாவட்ட செய்திகள்

தேசிய வாக்காளர் விழிப்புணர்வு போட்டிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். கலெக்டர் பாஸ்கர பாண்டியன் பேட்டி + "||" + You can apply for the National Voter Awareness Contest

தேசிய வாக்காளர் விழிப்புணர்வு போட்டிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். கலெக்டர் பாஸ்கர பாண்டியன் பேட்டி