மாவட்ட செய்திகள்

கூலி உயர்வு பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்கும் வரை தொடர் உண்ணாவிரதம் இருப்பது என்று விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் சங்க பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது + "||" + Continuing fasting until the issue of wage increase is resolved

கூலி உயர்வு பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்கும் வரை தொடர் உண்ணாவிரதம் இருப்பது என்று விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் சங்க பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது