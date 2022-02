மாவட்ட செய்திகள்

கல்வராயன்மலையில் சாலை வசதி இல்லாததால் நோயாளியை 3 கிலோ மீட்டர் தூரம் கட்டிலில் சுமந்து சென்ற அவலம் + "||" + Due to lack of road facilities in Kalwarayanmalai The tragedy of carrying the patient to bed 3 km away

கல்வராயன்மலையில் சாலை வசதி இல்லாததால் நோயாளியை 3 கிலோ மீட்டர் தூரம் கட்டிலில் சுமந்து சென்ற அவலம்