மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க., தி.மு.க. 2 கட்சிகளும் தேர்தலை நியாயமாக நடத்துவதில்லை. சீமான் குற்றச்சாட்டு + "||" + A.D.M.K., D.M.K. Both parties are not conducting the election fairly

அ.தி.மு.க., தி.மு.க. 2 கட்சிகளும் தேர்தலை நியாயமாக நடத்துவதில்லை. சீமான் குற்றச்சாட்டு