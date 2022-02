மாவட்ட செய்திகள்

“நல்லவர்களை மக்கள் தூக்கிப்பிடிக்க வேண்டும்”-கமல்ஹாசன் பேச்சு + "||" + "People should lift the good ones" - Kamal Haasan speech

“நல்லவர்களை மக்கள் தூக்கிப்பிடிக்க வேண்டும்”-கமல்ஹாசன் பேச்சு