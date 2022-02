மாவட்ட செய்திகள்

கூலி உயர்வு பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து விசைத்தயாளர்கள் போராட்டம் வாபஸ் + "||" + The strikers withdrew their protest following the agreement reached in the wage hike talks

கூலி உயர்வு பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து விசைத்தயாளர்கள் போராட்டம் வாபஸ்