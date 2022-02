மாவட்ட செய்திகள்

காட்டுயானைக்கு தீ வைத்த வழக்கில் ஒரு ஆண்டாக தலைமறைவாக இருந்தவர் கூடலூர் கோர்ட்டில் சரண் + "||" + Charan who was the mastermind in the case of setting fire to a wild elephant has surrendered in Cuddalore Court

