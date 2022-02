தூத்துக்குடியில் தொய்வின்றி வாக்குப்பதிவு நடப்பதை மண்டல அலுவலர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும்: தேர்தல் அலுவலர் சாருஸ்ரீ

மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் தொய்வின்றி வாக்குப்பதிவு நடப்பதை மண்டல அலுவலர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும்: தேர்தல் அலுவலர் சாருஸ்ரீ + "||" + The smooth running of the polls Election official Sarusri told officials to confirm

தூத்துக்குடியில் தொய்வின்றி வாக்குப்பதிவு நடப்பதை மண்டல அலுவலர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும்: தேர்தல் அலுவலர் சாருஸ்ரீ