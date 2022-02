மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் நாளன்று மாதிரி வாக்குப்பதிவு நடத்தப்படும் + "||" + Sample voting will be held on election day

தேர்தல் நாளன்று மாதிரி வாக்குப்பதிவு நடத்தப்படும்