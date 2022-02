மாவட்ட செய்திகள்

கோவிலுக்கு சென்றுவிட்டு நடந்து வந்தபோது மோட்டார் சைக்கிள் மோதி சிறுமி பலி - தாய்-தம்பி படுகாயம் + "||" + The girl was killed when her motorcycle collided with her while she was walking to the temple

கோவிலுக்கு சென்றுவிட்டு நடந்து வந்தபோது மோட்டார் சைக்கிள் மோதி சிறுமி பலி - தாய்-தம்பி படுகாயம்