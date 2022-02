மாவட்ட செய்திகள்

செல்போனில் ‘கேம்’ விளையாடியதை தாய் கண்டித்ததால் 10-ம் வகுப்பு மாணவன் தற்கொலை + "||" + 10th class student commits suicide after his mother condemned him for playing a 'game' on his cell phone

