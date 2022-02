மாவட்ட செய்திகள்

பழனி முருகன் கோவிலில் மாசி மகத்தையொட்டி 1008 சங்காபிஷேகம் + "||" + At the Palani Murugan Temple 1008 Sangabhishekam on the occasion of Masi Maham

