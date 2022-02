மாவட்ட செய்திகள்

ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் குண்டம் இறங்கி நேர்த்திக்கடன் + "||" + Thousands of devotees descended on Kundam to pay their respects

ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் குண்டம் இறங்கி நேர்த்திக்கடன்