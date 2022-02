மாவட்ட செய்திகள்

தோட்டக்கலை துறை உதவி இயக்குனரிடம் ரூ.80 ஆயிரம் மோசடி + "||" + Fraud of Rs 80,000 to the Assistant Director of the Horticulture Department

தோட்டக்கலை துறை உதவி இயக்குனரிடம் ரூ.80 ஆயிரம் மோசடி