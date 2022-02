மாவட்ட செய்திகள்

காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களின் போராட்டத்தால்கர்நாடக சட்டசபை 2-வது நாளாக முடங்கியது

By the struggle of members of Congress The Karnataka Assembly was paralyzed for the 2nd day

