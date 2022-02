மாவட்ட செய்திகள்

வீட்டுமனைக்கு தடையில்லா சான்றிதழ் வழங்க ‘கூகுள் பே’ மூலம் லஞ்சம் வாங்கிய கிராம நிர்வாக அலுவலர் கைது + "||" + Village administration officer arrested for taking bribe through 'Google Pay' to issue a no-objection certificate to a house

வீட்டுமனைக்கு தடையில்லா சான்றிதழ் வழங்க ‘கூகுள் பே’ மூலம் லஞ்சம் வாங்கிய கிராம நிர்வாக அலுவலர் கைது