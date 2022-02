மாவட்ட செய்திகள்

வார்டு சீரமைப்புக்கு எதிர்ப்பு; வீடுகளில் கருப்புக்கொடி கட்டி பொதுமக்கள் போராட்டம் + "||" + Opposition to ward alignment; Public protest by building black flags on houses

வார்டு சீரமைப்புக்கு எதிர்ப்பு; வீடுகளில் கருப்புக்கொடி கட்டி பொதுமக்கள் போராட்டம்