மாவட்ட செய்திகள்

பிரசாரத்தின்போது பா.ஜனதா வேட்பாளருக்கு குவா.... குவா....பெண் குழந்தை பிறந்தது + "||" + Gua .... Gua .... for the BJP candidate during the campaign. The baby girl was born

பிரசாரத்தின்போது பா.ஜனதா வேட்பாளருக்கு குவா.... குவா....பெண் குழந்தை பிறந்தது