மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டுக்கு ரூ.1,000... வீடு வீடாக சென்று வாக்காளர்களுக்கு 10 ரூபாய் டோக்கன் கொடுத்த 4 பெண்கள் + "||" + To get Rs.1,000 per vote Go door to door for voters 4 women arrested for giving 10 rupee tokens

