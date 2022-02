மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு ஆண்களும், பெண்களும் நீண்ட வரிசையில் நின்று ஓட்டுபோட்டனர் + "||" + Voter turnout in Dindigul district Men and women stood in long queues and drove off

