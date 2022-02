மாவட்ட செய்திகள்

நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் தில்லுமுல்லு செய்து வெற்றி பெற திமுக முயற்சிக்கிறது. ஆனால் அதிமுக வெற்றி பெறும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி கூறினார் + "||" + DMK is trying to win by making a fuss

