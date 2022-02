மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சியில் முதல் நபராக வாக்களித்து வாக்காளர்களை வியப்பில் ஆழ்த்திய கலெக்டர் + "||" + In the false mark The collector who surprised the voters by voting as the first person

கள்ளக்குறிச்சியில் முதல் நபராக வாக்களித்து வாக்காளர்களை வியப்பில் ஆழ்த்திய கலெக்டர்