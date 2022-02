மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில்3 நகராட்சிகள் 5 பேரூராட்சிகளில் பதிவான வாக்குகள் நாளை எண்ணப்படுகிறது + "||" + In the district of Kallakurichi Votes cast in 3 municipalities and 5 municipalities will be counted tomorrow

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில்3 நகராட்சிகள் 5 பேரூராட்சிகளில் பதிவான வாக்குகள் நாளை எண்ணப்படுகிறது