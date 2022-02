மாவட்ட செய்திகள்

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலைவிட நகர்ப்புற தேர்தலில் 12.67 சதவீத வாக்குகள் குறைவாக பதிவு + "||" + The turnout in the urban election was 12.67 percent lower

