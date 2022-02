மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் குங்குமம், ஹிஜாப்புக்கு தடை விதிக்க கூடாது - சித்தராமையா பேட்டி + "||" + Saffron and hijab should not be banned

கர்நாடகத்தில் குங்குமம், ஹிஜாப்புக்கு தடை விதிக்க கூடாது - சித்தராமையா பேட்டி