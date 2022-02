மாவட்ட செய்திகள்

வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்திற்குள் செல்போன் கொண்டு வந்தால் பறிமுதல் செய்யப்படும். கலெக்டர் அமர்குஷ்வாஹா எச்சரிக்கை + "||" + The cell phone will be confiscated if brought

