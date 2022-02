மாவட்ட செய்திகள்

வாக்கு எண்ணிக்கையை அமைதியான முறையில் நடத்த அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார் + "||" + All arrangements are in place to conduct the counting of votes in a peaceful manner

வாக்கு எண்ணிக்கையை அமைதியான முறையில் நடத்த அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார்