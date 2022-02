மாவட்ட செய்திகள்

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வெற்றி முதல்அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு மக்கள் தந்த பாராட்டு பத்திரம்: கனிமொழி எம்.பி. + "||" + Urban local government election victory for Chief Minister MK Stalin Bond of appreciation given by the people

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வெற்றி முதல்அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு மக்கள் தந்த பாராட்டு பத்திரம்: கனிமொழி எம்.பி.